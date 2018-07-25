Извинились и помирились

«K» Line сообщила, что урегулировала вопрос с распространенными сотрудниками APL Logistics недостоверными сведениями о том, что японская линия якобы близка к банкротству.

«В сентябре 2016 года сотрудники APL Logistics (APLL) направили клиентам электронные письма, которые не были основаны на фактах, реально отражающих наше финансовое положение. В связи с этим в декабре 2016 года мы подали иск в Токийский районный суд. APLL и ее материнская компания Kintetsu World Express признали тот факт, что электронные письма содержали ошибочный отчет и выразили сожаление по этому поводу. В настоящее время мы достигли мирного урегулирования по этому поводу», – говорится в официальном заявлении «K» Line.