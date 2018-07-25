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    • Груз приедет в пассажирском поезде

    25.07.2018

    • АО «РЖД Логистика» отправило первый груз во исполнение «Меморандума об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа» между ОАО «РЖД» и корпорацией «Китайские железные дороги».

    Соответствующее соглашение, напомнили в компании, было подписано генеральным директором – председателем правления РЖД Олегом Белозёровым и генеральным директором Китайских железных дорог Лу Дунфу 8 июня по пути из Пекина в Тяньцзинь в высокоскоростном поезде в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Стороны договорились совместно развивать, в частности, рынок перевозок товаров обычной торговли, логистических услуг для розничной трансграничной электронной торговли, услуг по экспресс-доставке грузов в сообщении Китай – Россия – Европа.

    В качестве операторов, отвечающих за реализацию конкретных проектов в рамках меморандума, «Китайские железные дороги» назначили компанию China Railway Express, а «Российские железные дороги» – АО «РЖД-Логистика» с использованием сервисов АО «Федеральная пассажирская компания».

    По информации компании, первый груз, отправленный во исполнение этого Меморандума, уехал 21 июля в 18-00 по московскому времени со станции Пекин-пассажирский и должен прибыть на Ярославский вокзал в Москве 27 июля в 18-30.

    Товары электронной торговли (светодиодные лампы и канцтовары) транспортируются в почтово-багажном вагоне в составе пассажирского поезда. Груз будет доставлен из Пекина в Москву всего за 6 суток.

    «Доставка была организована нашим специализированным подразделением «РЖД Экспресс» при активной поддержке «Федеральной пассажирской компании» и Федеральной таможенной службы, – уточнил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. – Это первая отправка по Меморандуму, и уже в этом году они могут стать регулярными. В 2017 году мы организовали 44% всего российского транзита из Китая, постоянно анализируем растущие потребности российских и китайских компаний в логистический продуктах и уверены в перспективности нового сервиса».

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