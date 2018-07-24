DP World растет, но медленнее

DP World опубликовал основные операционные показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

В сумме терминалы группы обработали в январе-июне 35,6 млн TEU – на 4,8% больше, чем годом ранее.

Наиболее значительно вырос контейнерооборот в регионе Австралия, Северная и Южная Америка – на 5,2% до 4,4 млн TEU.

В регионе Ближний Восток, Европа и Африка объем перевалки контейнеров увеличился на 5% до почти 15 млн TEU. Чуть более половины этого объема прошла через терминалы группы в Дубае – 7,7 млн TEU, практически столько же, сколько и годом ранее (+0,2%).

В регионе АТР и Индийский субконтинент оборот контейнеров вырос на 4,5% до 16,2 млн TEU.

Во втором квартале суммарный контейнерооборот по группе составил 18 млн TEU, на 2,5% больше, чем во втором квартале 2017 года.

В том числе грузопоток в регионе Австралия, Северная и Южная Америка вырос на 4,4% до 2,5 млн TEU, в регионе АТР и Индийский субконтинент – на 3,6% до 8,2 млн TEU.

В регионе Ближний Восток, Европа и Африка рост составил всего 0,7%, до 7,6 млн TEU.

Отметим, что в первом квартале темпы роста были выше.