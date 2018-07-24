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    • Юбилейный груз в Мурманском морском торговом порту

    24.07.2018

    • Вчера в Мурманском морском торговом порту выгрузили 150-миллионную тонну груза, прибывшую из Кузбасса.

    Юбилейной тонна стала не только для «Объединенного производственно-транспортного управления Кузбасса», но и для Мурманского морского торгового порта, который достиг отметки в 200 миллионов тонн переваленного груза. «Мы использовали формулировку «в новой истории порта» и вели отсчет от 2005 года», - уточнили SeaNews в компании.

    «Залог нашего успеха – это профессионализм каждого, грамотная и эффективная работа в постоянном взаимодействии друг с другом, наше общее стремление двигаться вперед. Это касается как работы Мурманского морского торгового порта, так и всей Сибирской угольной энергетической кампании, наших партнеров из РЖД», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

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