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    • Порт Владивосток. Контейнеры

    24.07.2018

    • По итогам 5 месяцев 2018 года Владивосток занимает третье место среди российских морских портов по объему перевалки контейнеров (после Большого порта Санкт-Петерб

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