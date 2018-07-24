Новый Liebherr на «Юге-2»

На Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» в порту Усть-Луга доставлен новый мобильный портовый кран Liebherr LHM 420.

Как сообщили SeaNews в «Морском торговом порту Усть-Луга», кран прибыл из Германии на борту теплохода «Aura» 23 июля.

Он был изготовлен на заводе Liebherr в Ростоке, доставка осуществлялась в собранном виде. Это пятый по счету кран в арсенале «МТП Усть-Луга».

Контракт на поставку был заключен с привлечением финансирования по лизинговой схеме (лизингодателем выступило ООО «ЛХ Файнэншл Сервисез»).

Грузоподъемность крана составляет 84 тонны. Он предназначен для работы с навалочными, генеральными и контейнерными грузами. Как отмечают в порту, за счет максимального рабочего радиуса, составляющего 48 м, он идеально подходит для выполнения погрузо-разгрузочных работ судов различного класса.

LHM 420 оснащен особой конструкцией шасси, которая дает возможность крану совершать сложные перемещения: боковое движение, движение по диагонали или вращение вокруг собственной оси.

Кран оборудован дистанционной системой управления и программным обеспечением режима экономичного расхода топлива. Техника адаптирована к эксплуатации при низких температурах.

Как отметил генеральный директор «МТП Усть-Луга» Евгений Савкин, новый кран позволит значительно увеличить эффективность перевалки.

Ввод в эксплуатацию планируется в начале августа после прохождения необходимых регистрационных процедур и недельного обучения персонала на заводе Liebherr в Германии.