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    • Контейнерооборот Дальневосточного региона

    24.07.2018

    • В мае объем перевалки контейнеров в Дальневосточном регионе вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается то

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