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    • «Канавара групп» на выставке Интерткань-2018

    24.07.2018

    • Уважаемые дамы и господа!

    27-30 августа 2018 года холдинг «Канавара Групп» примет участие в пятой международной выставке тканей и текстильных материалов Интерткань-2018.

    Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить стенд нашей компании № А10а в павильоне 3, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

    На выставке «Канавара Групп» представит Вашему внимаю полный комплекс услуг по таможенному оформлению, международным грузоперевозкам и транспортной логистике. Специалисты отдела продаж с удовольствием проконсультируют посетителей и ответят на любые возникшие вопросы.

    Вы можете бесплатно получить электронный билет на мероприятие http://intertkan.ru/visitors/cabinet/register-ticket/

    Ждём Вас в ЦВК «Экспоцентр»!

     

     

     

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