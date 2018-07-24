Уважаемые дамы и господа!

27-30 августа 2018 года холдинг «Канавара Групп» примет участие в пятой международной выставке тканей и текстильных материалов Интерткань-2018.

Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить стенд нашей компании № А10а в павильоне 3, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

На выставке «Канавара Групп» представит Вашему внимаю полный комплекс услуг по таможенному оформлению, международным грузоперевозкам и транспортной логистике. Специалисты отдела продаж с удовольствием проконсультируют посетителей и ответят на любые возникшие вопросы.

Вы можете бесплатно получить электронный билет на мероприятие http://intertkan.ru/visitors/cabinet/register-ticket/

Ждём Вас в ЦВК «Экспоцентр»!