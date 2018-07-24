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    • Казахстанский проект в ХаминаКотка

    24.07.2018

    • Sarens Group N.V., бельгийская компания по аренде подъемной техники, крупнотоннажным подъемным операциям и техническим перевозкам, увеличит в два раза инвестиции в порт ХаминаКотка в рамках казахстанского мегапроекта. В настоящее время оператор порта HaminaKotka Satama Oy и компания Sarens достигли договоренности о значительном расширении проекта с увеличением инвестиций Sarens в Хамина с 20 до 46 с лишним миллионов евро, сообщает пресс-служба порта.

    В сентябре 2016 года HaminaKotka Satama Oy и Sarens Group N.V заключили контракт об осуществлении морских перевозок через ХаминаКотку. Речь идет о перевозках крупногабаритных и сверхтяжелых модулей размером 70 x 16 x 11 м весом от 1500 до 1800 тонн через порт ХаминаКотка во внутреннюю водную систему России и затем в Казахстан.

    Отмечается, что дополнительно HaminaKotka Satama Oy инвестировал около 3 млн евро в развитие инфраструктуры в Хамина. В рамках расширения проекта компания выкупит крупный портовый склад в непосредственной близости от причала, чтобы ликвидировать его и обустроить площадку для хранения модулей.

    Груз будет доставляться океанскими судами в Хамину и, после выгрузки и хранения отправляться речными судами во внутреннюю водную систему России. Sarens командирует на время проекта в Хамину около 150 специалистов по логистике. Предполагается, что проект также обеспечит работой еще примерно 50 местных специалистов в разных областях логистики.

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