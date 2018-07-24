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    • Автомобилевоз K Line сел на мель

    24.07.2018

    • Автомобилевоз «Makassar Highway», принадлежащий K Line, вчера сел на мель к югу от Швеции. Предположительно, инцидент произошел из-за навигационной ошибки: судно несколько часов шло по неправильно выбранному курсу и на скорости село на мель.

    Отмечается, автомобилевоз, длина которого составляет 139 м, шел под флагом Панамы и перевозил порядка 1400 ед. транспортных средств.

    Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на местные СМИ, один член экипажа задержан по подозрению в алкогольном опьянении во время несения службы.

    По информации Шведской береговой службы, для того, чтобы снять «Makassar Highway», понадобится несколько дней.  

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