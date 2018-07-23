«ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14,5% и составила 34,9 млрд рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 12,1% до 13,9 млрд рублей. на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 6,3%.

Показатель EBITDA увеличился на 23,7% до 6,4 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 26% до 4,3 млрд рублей, прибыль от продаж – на 25,7% до 4,26 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 31,9% до 2,9 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 3,6 млрд рублей – на 31,8% больше, чем годом ранее.

Себестоимость продаж выросла на 13,1% до 30,6 млрд рублей. Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, увеличились на 6,9% до 9,6 млрд рублей.

Положительную динамику финансовых результатов в «ТрансКонтейнере» объясняют «ростом объемов доходных перевозок компании, гибкой тарифной политикой, оптимизацией порожних пробегов и контролем над расходами».