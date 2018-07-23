«Северо-Западное пароходство» опубликовало операционные показатели за первое полугодие 2018 года.

По информации компании, объем перевозок составил 2,5 млн тонн – на 7,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом перевозки лесных грузов выросли в три раза до 0,2 млн тонн, зерновых – на 51% до 1 млн тонн, цветных металлов – на 25% до 0,1 млн тонн.

«На увеличение объемов перевозки лесных грузов повлиял рост их потребления деревоперерабатывающими компаниями Скандинавии», – отмечают в компании.

«Значительное увеличение объемов перевозки зерна вызвано переориентацией части флота на его транспортировку в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой и ростом урожая в 2017 году. Это привело к снижению объемов перевозок по другим основным грузам, но в целом положительно отразилось на экономических показателях компании».

Падение произошло по углю – в три раза до 0,18 млн тонн, черным металлам – на 28% до 0,4 млн тонн, минеральным удобрениям – на 27% до 0,36 млн тонн.

Прочих грузов было перевезено 0,26 млн тонн.

Большую часть перевозок — около 1,8 млн тонн или 72% от общего объема, — приходится на экспортные грузы, объем которых сократился на 10%. Основную номенклатуру экспорта составляли зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

Перевозки между иностранными портами составили 0,68 млн тонн, или 27% от общего объема, показав рост на 17%. Объем импортных грузоперевозок пароходства сократился в два раза до 0,03 млн тонн, что в компании объясняют общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок за первое полугодие составила 1,3%.

Внутрироссийские перевозки за отчетный период практически не осуществлялись.