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    • СЗП снизило объем перевозок

    23.07.2018

    • «Северо-Западное пароходство» опубликовало операционные показатели за первое полугодие 2018 года.

    По информации компании, объем перевозок составил 2,5 млн тонн – на 7,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

    При этом перевозки лесных грузов выросли в три раза до 0,2 млн тонн, зерновых – на 51% до 1 млн тонн, цветных металлов – на 25% до 0,1 млн тонн.

    «На увеличение объемов перевозки лесных грузов повлиял рост их потребления деревоперерабатывающими компаниями Скандинавии», – отмечают в компании.

    «Значительное увеличение объемов перевозки зерна вызвано переориентацией части флота на его транспортировку в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой и ростом урожая в 2017 году. Это привело к снижению объемов перевозок по другим основным грузам, но в целом положительно отразилось на экономических показателях компании».

    Падение произошло по углю – в три раза до 0,18 млн тонн, черным металлам – на 28% до 0,4 млн тонн, минеральным удобрениям – на 27% до 0,36 млн тонн.

    Прочих грузов было перевезено 0,26 млн тонн.

    Большую часть перевозок — около 1,8 млн тонн или 72% от общего объема, — приходится на экспортные грузы, объем которых сократился на 10%. Основную номенклатуру экспорта составляли зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

    Перевозки между иностранными портами составили 0,68 млн тонн, или 27% от общего объема, показав рост на 17%. Объем импортных грузоперевозок пароходства сократился в два раза до 0,03 млн тонн, что в компании объясняют общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок за первое полугодие составила 1,3%.

    Внутрироссийские перевозки за отчетный период практически не осуществлялись.

     

     

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