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    • Самая большая верфь Damen

    23.07.2018

    • Damen закрыл сделку с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) по приобретению румынской верфи Mangalia (ранее носила название Daewoo Mangalia Heavy Industries – DMHI).

    Это совместное предприятие Damen и правительства Румынии будет переименовано в Damen Shipyards Mangalia и передано в оперативное управление Damen, сообщает голландская компания.

    Верфь расположена на берегу Черного моря, имеет три сухих дока общей протяженностью 982 м, длина причальной стенки – 1,6 км. Доки шириной 60 и 80 м позволят Damen строить более крупные суда, что увеличит портфолио компании. Общая площадь верфи составляет порядка 1 млн кв. м, и теперь это самая крупная верфь Damen Shipyards Group.

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