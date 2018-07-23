Информационно-аналитическое агентство

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    • Росморречфлот о задержаниях судов Palmali

    23.07.2018

    • По сообщению пресс-службы Росморречфлота, в акватории морских портов Азов и Ростов-на-Дону в статусе задержанных за различные нарушения находятся три грузовых судна компании-оператора Palmali (Турция).

    В соответствии с докладом АМП Азовского моря, с 20 мая в морском порту Азов находится теплоход «Ripoil-5», в морском порту Ростов-на-Дону теплоходы «Ripoil-3» (с 4 июня) и «Mirjalal Pashaev» (с 30 июня).  Все три судна работают под флагом Мальта, часть членов экипажей – граждане РФ.

    По информации Росморречфлота, проведенные инспекциями госпортконтроля осмотры на указанных судах выявили ряд нарушений, в т.ч. нарушение требований Конвенции МОТ «О труде в морском судоходстве» 2006 года – невыплата заработной платы членам экипажа.

    В этой связи капитанами морских портов судам было отказано в выдаче разрешения на выход из порта до устранения несоответствий требованиям Международных конвенций.

    Представители органов прокуратуры и управления внутренних дел на транспорте проинформированы о ситуации.

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