По сообщению пресс-службы Росморречфлота, в акватории морских портов Азов и Ростов-на-Дону в статусе задержанных за различные нарушения находятся три грузовых судна компании-оператора Palmali (Турция).

В соответствии с докладом АМП Азовского моря, с 20 мая в морском порту Азов находится теплоход «Ripoil-5», в морском порту Ростов-на-Дону теплоходы «Ripoil-3» (с 4 июня) и «Mirjalal Pashaev» (с 30 июня). Все три судна работают под флагом Мальта, часть членов экипажей – граждане РФ.

По информации Росморречфлота, проведенные инспекциями госпортконтроля осмотры на указанных судах выявили ряд нарушений, в т.ч. нарушение требований Конвенции МОТ «О труде в морском судоходстве» 2006 года – невыплата заработной платы членам экипажа.

В этой связи капитанами морских портов судам было отказано в выдаче разрешения на выход из порта до устранения несоответствий требованиям Международных конвенций.

Представители органов прокуратуры и управления внутренних дел на транспорте проинформированы о ситуации.