Старейшая французская верфь STX France возвращается к своему прежнему названию – Chantiers de l’Atlantique.

Ребрендинг был анонсирован в конце июня министром экономики Брюно Ле Мэром, а в минувший четверг утвержден общим собранием акционеров верфи.

Как сообщает World Maritime News, в настоящее время STX France находится в процессе приобретения итальянской Fincantieri. Договор купли-продажи был подписан в феврале этого года.

После того как все разрешения регулирующих органов будут получены, Fincantieri получит 50% в Chantiers de l’Atlantique. Плюс 1% будет передан Fincantieri Францией во временное пользование. Франция будет обладать долей 33,34%, Naval Group – 10%, сотрудники Chantiers de l’Atlantique – до 2,4% и местные компании – до 3,26%.