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    • Новый мегапаром DFDS

    23.07.2018

    • DFDS спустил на воду первый из пяти мегапаромов, построенный на китайской верфи Jinling shipyard. Грузовместимость парома составляет 6 700 линейных метро, что эквивалентно порядка 450 трейлерам. Как сообщает World Maritime News, партия из двух судов была заказана в сентябре 2016 года. Тогда копания объявила, что суда будут сданы в эксплуатацию в начале 2019 года.

    В середине 2017 года DFDS приняла решение заказать на Jinling shipyard еще два судна, в июне этого года – еще один паром. Они будут сданы в эксплуатацию в начале 2020 года.

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