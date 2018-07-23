Maersk Line изменила ротацию своего deep sea сервиса Ecumed, осуществляющего судозаходы в Новороссийск. В ротацию добавлен Ньюарк (Нью-Йорк).

Новая ротация сервиса: Альхесирас – Танжер – Марсашлокк – Стамбул (Амбарли) – Южный – Новороссийск – Стамбул (Амбарли) – Измит – Альхесирас – Ньюарк (Нью-Йорк) – Колон – Буэнавентура – Гуаякиль – Бальбоа – Колон – Альхесирас.

Как пояснили SeaNews в российском офисе линии, заход в Ньюарк введен на постоянной основе, наиболее интересен он с точки зрения экспорта из РФ – это в прежде всего продукты питания и металлы.

На этом направлении Ecumed предлагает лучшее транзитное время, подчеркнули в компании.

Напомним, Maersk запустил Ecumed в 2011 году. Судозаходы осуществляются еженедельно судами вместимостью около 3,4 тыс. TEU на терминал НУТЭП.