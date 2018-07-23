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    • ЕС снизит пошлины для Японии

    23.07.2018

    • Евросоюз и Япония подписали масштабное торговое соглашение, направленное на стимулирование экономики двух сторон. Оно подразумевает в том числе снижение таможенных пошлин и торговых барьеров.

    После юридической экспертизы текста соглашения и его перевода оно будет представлено Европарламенту и странам-членам Евросоюза. Фактически документ готовился с 2013 года и может вступить в силу в 2019 году.

    На официальном сайте порта Гамбург приводятся данные по экспорту из Евросоюза в Японию за 2017 год. Так, в конце 2017 года ожидалось, что экспорт из ЕС в Японию вырастет на 16-24%. В частности, экспорт пищевых продуктов может увеличиться на 180%, химической продукции – более чем на 20%, электрооборудования – на 16%. 

    За последние пять лет грузооборот между Японией и портом Гамбург последовательно рос: на 5,7% в 2015 году, на 4,4% в 2016 году, на 4,3% в 2017 году и достиг отметки в 2,8 млн тонн. 99% этого объема – потенциально контейнеризуемые грузы. Собственно японский контейнерооборот через Гамбург составил в 2017 году 131 000 TEU – по его объему Япония занимает 18 место в порту.

    Отмечается, что в первом квартале этого года контейнерооборот вырос на 0,5%, рост по итогам первого полугодия ожидается более значительным.

    Между Гамбургом и японскими портами работает пять регулярных линейных сервисов – один контейнерный, три сервиса по перевозке генеральных и тяжеловесных грузов, а также сервис по перевозке генеральных и накатных грузов.

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