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    • Взрыв на верфи в Волгограде

    23.07.2018

    • По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета, при ремонте баржи на Волжском судостроительно-судоремонтном заводе в Волгограде произошел взрыв. Погибло три человека. Число пострадавших уточняется.

    По версии следствия, 23 июля примерно в 8-30 часов на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

    В настоящее время на место происшествия выехали следователи для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Фото: Южное следственное управление на транспорте СК

     

     

     

     

     

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