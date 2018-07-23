По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета, при ремонте баржи на Волжском судостроительно-судоремонтном заводе в Волгограде произошел взрыв. Погибло три человека. Число пострадавших уточняется.

По версии следствия, 23 июля примерно в 8-30 часов на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Южное следственное управление на транспорте СК