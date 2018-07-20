Не так давно российское представительство компании MSC отметило двадцатилетие своей деятельности. Публикуем полный фотоотчет с торжества.
MSC Russia 20 лет: фотоотчет
20.07.2018
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