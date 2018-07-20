Kuehne + Nagel подсчитал деньги и грузы

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2018 года.

Выручка группы выросла на 14,2% до 10,06 млрд швейцарских франков (10,05 млрд долларов), валовая прибыль – на 12,7% до 3,8 млрд франков (3,8 млрд долларов).

Показатель EBITDA увеличился на 9,7% до 608 млн франков (607 млн долларов), операционная прибыль – на 10,8% до 501 млн франков (500 млн долларов).

Чистая прибыль составила 390 млн франков (389,4 млн долларов), на 9,6% выше, чем в первом полугодии 2017 года.

Морское перевозки в первом полугодии выросли на 8,1% и составили 2,3 млн TEU. Операционная прибыль в сегменте Seafreight 210 млн франков (209,7 млн долларов), на 6,1% выше, чем годом ранее.

Авиаперевозки увеличились на 18,1% до 863 тыс. тонн, операционная прибыль по сегменту Airfreight выросла на 20,5% до 182 млн франков (181,7 долларов).

Выручка в сегменте Overland увеличилась на 17,7%, валовая прибыль – на 16,5%, операционная прибыль – на 48,3% до 43 млн франков (42,9 млн долларов).

В сегменте Contract Logistics выручка выросла на 12,2% и валовая прибыль – на 11,3%, при этом операционная прибыль сократилась до 66 млн франков (65,9 млн долларов) – в соответствии с ожиданиями.