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    • CMA CGM покупает долю в Зебрюгге

    20.07.2018

    • CMA CGM покупает у COSCO Shipping Ports долю 10% в CSP Zeebrugge Terminal через свой дочерний холдинг CMA Terminals, сообщили SeaNews в CMA CGM.

    Линия является основным клиентом CSP Zeebrugge. Объемы CMA CGM составляют третью часть от всего грузопотока, переваливаемого через терминал CSP Zeebrugge.

    COSCO Shipping Ports приобрел долю 76% в CSP Zeebrugge в ноябре 2017 года, в результате CSP Zeebrugge перешел в полную собственность COSCO Shipping  Ports.

    «Через эти инвестиции CMA CGM намерена развивать стратегическое партнерство с COSCO SHIPPING Ports», – отметил Executive Officer CMA CGM Group Фарид Салем.

    Напомним, что в январе 2017 года января CMA Terminals Holding и COSCO Shipping Ports подписали в Шанхае меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, стороны договорились о совместном поиске возможностей сотрудничества в портовой сфере, причем приоритет будут иметь порты, куда заходят суда Ocean Alliance. Также стороны договорились оказывать поддержку с точки зрения бизнеса и сервиса тем портам, в которые вторая сторона сделала инвестиции.

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