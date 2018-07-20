CMA CGM покупает долю в Зебрюгге

CMA CGM покупает у COSCO Shipping Ports долю 10% в CSP Zeebrugge Terminal через свой дочерний холдинг CMA Terminals, сообщили SeaNews в CMA CGM.

Линия является основным клиентом CSP Zeebrugge. Объемы CMA CGM составляют третью часть от всего грузопотока, переваливаемого через терминал CSP Zeebrugge.

COSCO Shipping Ports приобрел долю 76% в CSP Zeebrugge в ноябре 2017 года, в результате CSP Zeebrugge перешел в полную собственность COSCO Shipping Ports.

«Через эти инвестиции CMA CGM намерена развивать стратегическое партнерство с COSCO SHIPPING Ports», – отметил Executive Officer CMA CGM Group Фарид Салем.

Напомним, что в январе 2017 года января CMA Terminals Holding и COSCO Shipping Ports подписали в Шанхае меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, стороны договорились о совместном поиске возможностей сотрудничества в портовой сфере, причем приоритет будут иметь порты, куда заходят суда Ocean Alliance. Также стороны договорились оказывать поддержку с точки зрения бизнеса и сервиса тем портам, в которые вторая сторона сделала инвестиции.