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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 28

    20.07.2018

    • На 28 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на большинстве направлений незначительно выросли.

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