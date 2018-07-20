Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 28

    20.07.2018

    • На 28 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.

    Так, по данным брокерс

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноИюнь 18.06.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2018
    На 25 неделе года в исследуемых портах отмечена достаточно разноплановая динамика цен на бункерное топливо. Так, в Роттердаме, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМай 17.05.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2018
    На 20 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаМартСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 07.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 9
    На 9 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноИюньФрахтовые ставки 02.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2018
    На 26 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Снижение ставок произошло только из Китая […]
    0
    2018АпрельМайМартУгольФевральЭкспортЯнварь 10.07.2018 Экспорт угля и кокса
    Российский экспорт каменного угля  за январь-май этого года вырос на 14,3% по сравнению аналогичным показателем 2017 года. Его […]
    0
    2018АпрельБезработные контейнеровозыГлобально 13.04.2018 Безработные контейнеровозы
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 2 апреля 2018 года снизился и по вместимости, и по количеству судов.  […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 12.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2018
    На 10 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, но глубина падения сократилась. Так, ставки […]
    0
    2018ИмпортМартПодакцизные товарыФевральЭкспортЯнварь 18.05.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Итоги первого квартала 2018 года
    0
    2018АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаГлобальноПродажиФевральЯнварь 06.03.2018 Здоровое развитие автомобильного рынка
    По итогам первых двух месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили […]
    0
    2018Пираты 13.04.2018 Пираты стали нападать чаще
    Пиратская статистика
    0
    2018ГлобальноФевральФрахтовые ставки 19.02.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2018
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться, но при этом глубина падения сократилась. Так, спотовые […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореМайФрахтовые ставкиЮг 10.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19, 2018
    Рынок Азова и Каспия все еще находится под влиянием праздников в России. Каспийский рынок хоть как-то удерживает позиции. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    20.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 28
    20.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 28
    20.07.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    19.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29, 2018
    18.07.2018 Зебрюгге растет на ро-ро, СПГ и контейнерах
    18.07.2018 Украинские порты снизили перевалку
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.07.2018 Безработные контейнеровозы
    20.07.2018 Контейнерный поезд на Урал
    19.07.2018 Zim будет работать вместе с 2M
    19.07.2018 Порты-миллионеры
    18.07.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    17.07.2018 ТЕУсы ТрансКонтейнера
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем



    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД