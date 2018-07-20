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    • Рост по экспорту, спад по импорту

    20.07.2018

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Мурманской таможни в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9% и составил более 3,35 млрд долларов, сообщили SeaNews в таможне. При этом экспорт вырос на 35,35%, тогда как импорт упал на 67,7%.

    География внешнеторговых операций в текущем году расширилась. Список стран-контрагентов по экспортно-импортным сделкам пополнили Аргентина, Азербайджан, Бангладеш, Египет, Израиль, Словакия, Тунис. Всего внешнеторговые операции осуществлялись с 59 странами мира, тогда как в первом полугодии 2017 года – с 52 странами.

    Экспортно-импортные операции, отмечают в Мурманской таможне практически полностью ориентированы на рынок стран дальнего зарубежья. В первую тройку стран-контрагентов по доле во внешнеторговом обороте региона входят Нидерланды (39%), Швейцария (22%) и Германия (12%).

    Экспортные операции имеют ярко выраженную сырьевую направленность. Суммарная стоимость экспорта составила 3,18 млрд долларов. Основные статьи экспорта –  металлы и изделия из них, на их долю приходится 84% всего объема экспорта, рыба и ракообразные (9%) и минеральные продукты (6%).

    Импорт составил 165,6 млн долларов. Основу импорта составляют машины, оборудование и транспортные средства – на их долю приходится 35% всего объема, продукция химической промышленности (29%) и минеральные продукты (24%).

    С начала года Мурманской таможней было зарегистрировано и оформлено 2924 таможенных деклараций, из них 919 декларации на товары прошли регистрацию в автоматическом режиме (в 2017 таких было 572). Среднее время автоматической регистрации, по информации таможни, составляет от 30 до 60 секунд. Автовыпуск состоялся по 323 декларациям на товары (в 2017 – 79).

     

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