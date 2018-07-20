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    • Новые таможенные требования в Антверпене

    20.07.2018

    • Таможенные органы Бельгии вводят новую таможенную процедуру для собственных контейнеров и танк-контейнеров грузовладельцев, порожних или с остатками, выгружаемых в порту Антверпен.

    С конца июня этого года в импортном таможенном манифесте в обязательном порядке должны указываться все контейнеры грузоотправителей, даже в случае, если они порожние или содержат остатки. Контейнеры грузоотправителей общим весом 100 кг или менее будут рассматриваться таможней как порожние и выпускаться автоматически. Со стороны получателя/импортера никаких таможенных формальностей не потребуется.

    Контейнеры весом брутто свыше 100 кг должны пройти полное таможенное оформление. Согласно таможенным органам Бельгии, транзитная декларация (T1) или грузовая таможенная декларация IMA являются обязательными и декларирование в устной форме больше не принимается.

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