Контейнерный поезд на Урал

«ТрансКонтейнер» совместно с партнерами запустил регулярный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая через территорию Монголии в Екатеринбург.

Первый состав был отправлен из города Уланчаб (провинция Внутренняя Монголия, КНР) в тестовом режиме 24 июня. Сегодня на станцию Екатеринбург-Товарный прибыл второй контейнерный поезд, который вышел со станции отправления 7 июля.

В составе – контейнеры с товарами народного потребления, всего 76 TEU. Время в пути составило 13 дней при протяженности маршрута 5 600 км. Следующий поезд запланирован на 25 июля.

Дальнейшие отправки планируются на еженедельной основе. Обратной загрузки, уточнили в компании, на данный момент нет.