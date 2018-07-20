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    • Контейнерный поезд на Урал

    20.07.2018

    • «ТрансКонтейнер» совместно с партнерами запустил регулярный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая через территорию Монголии в Екатеринбург.

    Первый состав был отправлен из города Уланчаб (провинция Внутренняя Монголия, КНР) в тестовом режиме 24 июня. Сегодня на станцию Екатеринбург-Товарный прибыл второй контейнерный поезд, который вышел со станции отправления 7 июля.

    В составе – контейнеры с товарами народного потребления, всего 76 TEU. Время в пути составило 13 дней при протяженности маршрута 5 600 км. Следующий поезд запланирован на 25 июля.

    Дальнейшие отправки планируются на еженедельной основе. Обратной загрузки, уточнили в компании, на данный момент нет.

     

     

     

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