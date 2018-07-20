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    • Кандидаты от государства в совет директоров ПАО «Аэрофлот»

    20.07.2018

    • Максим Соколов, ранее занимавший должность министра транспорта РФ, выдвинут правительством в качестве кандидата для избрания в качестве представителей Российской федерации в совет директоров ПАО «Аэрофлот». Всего выдвинуто девять кандидатов:

    М.В.Воеводин – генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

    Д.Н.Песков – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,

    М.И.Полубояринов – первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,

    В.Г.Савельев – генеральный директор ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»,

    Ю.Б.Слюсарь – президент ПАО «Объединенная авиастроительная компания»,

    М.Ю.Соколов,

    С.В.Чемезов – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

    В качестве независимого директора выдвинута кандидатура И.А.Каменского управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».

    Соответствующее распоряжение от 18 июля 2018 г. № 1482-р опубликовано на сайте правительства РФ. Оно подготовлено Минэкономразвития России в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 3 декабря 2004 года №738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» и уставом ПАО «Аэрофлот». Российской Федерации принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот». Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

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