Кандидаты от государства в совет директоров ПАО «Аэрофлот»

Максим Соколов, ранее занимавший должность министра транспорта РФ, выдвинут правительством в качестве кандидата для избрания в качестве представителей Российской федерации в совет директоров ПАО «Аэрофлот». Всего выдвинуто девять кандидатов:

М.В.Воеводин – генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

Д.Н.Песков – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,

М.И.Полубояринов – первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,

В.Г.Савельев – генеральный директор ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»,

Ю.Б.Слюсарь – президент ПАО «Объединенная авиастроительная компания»,

М.Ю.Соколов,

С.В.Чемезов – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

В качестве независимого директора выдвинута кандидатура И.А.Каменского управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».

Соответствующее распоряжение от 18 июля 2018 г. № 1482-р опубликовано на сайте правительства РФ. Оно подготовлено Минэкономразвития России в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 3 декабря 2004 года №738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» и уставом ПАО «Аэрофлот». Российской Федерации принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот». Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.