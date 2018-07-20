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    • Грузооборот портов Арктического региона РФ

    20.07.2018

    • В мае текущего года грузооборот портов Арктического региона несущественно снизился – всего на 0,42% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом

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