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    • Безработные контейнеровозы

    20.07.2018

    • По состоянию на 9 июля флот безработных контейнеровозов увеличился как по вместимости, так и по количеству судов.

    По данным Dynamar, за две недели, предшествующие

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