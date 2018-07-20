Автокомплекты Hyundai пойдут по Транссибу

Hyundai Glovis, логистическое подразделение Hyundai Motor Group, намерена доставлять автокомплекты из Пусана в Санкт-Петербург на свой сборочный завод в Шушарах по Транссибирской магистрали. Таким образом компания рассчитывает выстроить более совершенную систему поставок с использованием морского и жд вариантов маршрута.

Транспортируя грузы по Транссибирской магистрали, Hyundai Glovis рассчитывает сократить расходы примерно на 25% по сравнению с доставкой грузов морским путем – из Пусана на терминал «Моби Дик». Кроме того, транзитное время уменьшится с 43 до 22 дней, сообщает Pulse со ссылкой на Hyundai Glovis.

На начальном этапе объемы перевозок для производства Hyundai Motor могут составить 5,2 тыс. TEU в год.

Отмечается, что Hyundai Glovis уже возит по Транссибу грузы Hyundai Mobis и Hyundai Steel.