Zim будет работать вместе с 2M

Zim, Maersk Line и MSC достигли договоренности о стратегическом сотрудничестве по операциям на трейде Азия – восточное побережье США.

Начиная с сентября этого года линии будут работать вместе на пяти сервисах, сообщили SeaNews в Zim.

Zim будет оператором одного сервиса, Maersk и MSC – четырех, на всех пяти сервисах стороны будут обмениваться слотами.

Срок действия соглашения – 7 лет, оно подлежит согласованию с регулирующими органами.

Отметим, на данный момент Zim работает на Северную Америку своими судами из Средиземноморья, из Азии у линии есть сервис на восточное побережье Южной Америки.