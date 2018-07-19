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    • Zim будет работать вместе с 2M

    19.07.2018

    • Zim, Maersk Line и MSC достигли договоренности о стратегическом сотрудничестве по операциям на трейде Азия – восточное побережье США.

    Начиная с сентября этого года линии будут работать вместе на пяти сервисах, сообщили SeaNews в Zim.

    Zim будет оператором одного сервиса, Maersk и MSC – четырех, на всех пяти сервисах стороны будут обмениваться слотами.

    Срок действия соглашения – 7 лет, оно подлежит согласованию с регулирующими органами.

    Отметим, на данный момент Zim работает на Северную Америку своими судами из Средиземноморья, из Азии у линии есть сервис на восточное побережье Южной Америки.

     

     

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