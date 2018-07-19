Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29, 2018

    19.07.2018

    • На 29 неделе отмечается снижение торговой активности в Турции, однако на уровне фрахтовых ставок из малых портов Азовского моря это не сказалось – они продолжают

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельКонтейнерооборотМартФевральФинляндияЯнварь 15.05.2018 Лидеры Финляндии
    Итоги 4 месяцев 2018
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельЛесные грузыМайМартФевральЭкспортЯнварь 11.07.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, по итогам 5 месяцев этого года вывоз обработанных лесоматериалов впервые за последние два года […]
    0
    2018АпрельМайМартУгольФевральЭкспортЯнварь 10.07.2018 Экспорт угля и кокса
    Российский экспорт каменного угля  за январь-май этого года вырос на 14,3% по сравнению аналогичным показателем 2017 года. Его […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноФевраль 19.02.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2018
    На 8 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. В Роттердаме, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельЖ/д перевозкиИюньКонтейнерные перевозкиМайМартТрансКонтейнерФевральЯнварь 17.07.2018 ТЕУсы ТрансКонтейнера
    «ТрансКонтейнер» опубликовал предварительные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года в сравнении с общерыночными показателями. […]
    0
    2018БалтикаИюньСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    На 25 неделе года впервые за долгое время фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноГонконгКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 17.04.2018 Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первого квартала этого года контейнерооборот порта Гонконг снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 01.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9, 2018
    Погода влияет на рынок. Образование льда в Азовском море привело к задержкам в работе судов, особенно в Ростовском […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИмпортМартПодакцизные товарыФевральЭкспортЯнварь 18.05.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Итоги первого квартала 2018 года
    0
    2018МартРЖДРСБУФевральФинансыЯнварь 28.04.2018 Прибыль РЖД снизилась
    Финансовая отчетность по РСБУ
    0
    2018ГрузооборотМайПОРТСТАТСеверо-Запад 06.07.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    В мае 2018 года
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 30.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 19 марта безработный флот существенно увеличился как по количеству судов, так и по вместимости, что […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    19.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29, 2018
    18.07.2018 Зебрюгге растет на ро-ро, СПГ и контейнерах
    18.07.2018 Украинские порты снизили перевалку
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.07.2018 Zim будет работать вместе с 2M
    19.07.2018 Порты-миллионеры
    18.07.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    17.07.2018 ТЕУсы ТрансКонтейнера
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    16.07.2018 «ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД