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    • Флот FESCO доставит грузы для Крайнего Севера

    19.07.2018

    • В продолжение серии наших материалов о Дальнем Востоке мы предлагаем интервью с директором департамента флота филиала FESCO в г. Владивосток Владимиром Чабровым. Он рассказал о северном завозе и особенностях навигации этого года.

     - Владимир Владимирович, Транспортная группа FESCO ежегодно доставляет грузы в регионы Крайнего Севера в рамках государственной программы по северному завозу. Это и коммерческие рейсы, и рейсы в рамках линейного сервиса FESCO Anadyr Direct Line. В этом году FESCO начала сезонные перевозки в порты Чукотского автономного округа 1 июня. Какой объем грузов планируется к северному завозу в навигацию 2018?

    - Предварительно планируемый нами объем перевозок можно оценить примерно в 20 тыс. тонн. Более точно сложно спрогнозировать, так как снабжение северных территорий проводится по тендерам для отбора предприятий, осуществляющих централизованные поставки товаров и сырья в районы Крайнего Севера.

    - Какие планы на навигацию этого года?

    Флот FESCO доставит грузы для Крайнего Севера- Северный завоз начинается как только сходит лед: с начала июня в порты Провидения, Анадырь, Эгвекинот, примерно с 25 июня – в Певек. Обычно навигация длится до конца октября. Однако фактическое время окончания северного завоза всегда зависит от погодных условий: бывает, что вода свободна до середины ноября, а иногда уже в конце октября идет интенсивное льдообразование. Возьмем пример прошлого года. Дизель-электроход «Василий Головнин» выполнял рейс из Архангельска в Певек. Из Певека он вышел в двадцатых числах декабря. Но, правда, несмотря на то, что это судно ледокольное и может самостоятельно преодолевать льды толщиной 1-2 метра, нам пришлось задействовать атомный ледокол. Тем не менее, это был декабрь. Самое ранее начало навигации – апрель. Это была навигация 2017 года, и начинали мы ее тоже с помощью ледоколов. Но это крайние сроки, а традиционный период – с начала июня до конца октября.

    - А как на северный завоз влияют проблемы бункеровки в северных портах и недостаточное обеспечение ледокольными проводками?

    - Действительно, это одни из основных трудностей, с которыми сталкиваются транспортные компании при доставке грузов. В северных портах не то что сложно забункероваться, в них это сделать практически невозможно. Бункеровка в этом регионе осуществляется только с проходящего судна: это либо ледокол, либо специальный танкер, который везет на север топливо. А ведь все, что туда доставляется, используется для нужд самих портов – это автотранспорт или ЖКХ.

    Что касается ледокольной проводки, то есть вопрос времени и графика и вопрос расходов. На ожидание ледокола может уходить до 30% времени рейса. С учетом того, что фрахт рассчитывается на все время работы судна, получается, что если бы ледокольная проводка была более регулярной и ее можно было бы планировать, то 30% фрахта можно было бы снизить. Опять же, вопрос стоимости ледокольной проводки. Если идет атомный ледокол и проводит судно по всем пяти зонам Северного морского пути, то по времени – да, это будет короче, но если считать стоимость проводки, то южным путем через Суэцкий канал будет дольше, но даже немного дешевле. Потому что проводка по всем пяти зонам Северного морского пути будет стоить порядка 22 млн рублей.

    - На Петербургском экономическом форуме в мае этого года было заявлено о тестовом рейсе Мaersk по Северному морскому пути, который планируется в сентябре этого года. Можно ли считать эту линию вашим конкурентом на СМП?Флот FESCO доставит грузы для Крайнего Севера

    - Глобально, думаю, нет. Круглогодично ходить по СМП в настоящее время вряд ли кто-то сможет, потому что нет в достаточном количестве контейнеровозов, имеющих ледовый класс, позволяющий ходить по трассе и зимой, и летом. Это пилотные проводки, проверка, можно ли по Северному морскому пути возить не только природные ресурсы, но и контейнеры. Такой проект позволит оценить возможность организации регулярного контейнерного сервиса по Северному морскому пути.

    - У вас какие суда будут осуществлять перевозку грузов в северные порты?

    -  В летне-осеннюю навигацию будет задействована большая часть судов FESCO, в том числе дизель-электроход «Василий Головнин», лесовоз «Абакан», уникальные многоцелевые сухогрузы «ФЕСКО Пионер» и «ФЕСКО Певек», а также самоходные баржи для выгрузки на необорудованный берег. 1 июня 2018 года открылась сезонная каботажная линия FESCO Anadyr Direct Line. С июня по октябрь она обеспечит транспортировку грузов северного завоза контейнеровозом «Капитан Кремс» и сухогрузом «ФЕСКО Посьет» по маршруту Владивосток — Анадырь — Эгвекинот – Владивосток. Надеемся, что и в этом сезоне, как говорят моряки, все рейсы пройдут в нормальных погодных условиях.     

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