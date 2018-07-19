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    • Транзитные грузы с навигационными пломбами

    19.07.2018

    • Государственная дума поддержала законопроект об отслеживании транзитных грузов с помощью навигационных пломб. В соответствии с принятой в первом чтении законодательной инициативой контроль за перевозками грузов по территории страны будет осуществляться через систему ГЛОНАСС. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ 4 мая этого года.

    Для создания системы отслеживания транзитных международных автомобильных перевозок грузов через территорию России предполагается использование инфраструктуры и комплексных программно-интеграционных решений системы «ПЛАТОН». Для этих целей предусматривается использование навигационных пломб, функционирующих с применением технологии спутниковой навигации ГЛОНАСС, сообщается на сайте Госдумы. Сейчас такие пломбы используются для контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизии через территорию России.

    Наложение и снятие навигационных пломб будет производиться в порядке, установленном правительством. Порядок создания и обеспечения функционирования системы отслеживания, требования к навигационным пломбам и правила их использования, регламент взаимодействия отправителей или получателей грузов, их представителей с представителями оператора в целях установки, снятия и использования навигационных пломб будет также устанавливаться правительством.

    Более подробно с законопроектом можно ознакомиться в прикреплоенном файле.

    Законопроект.doc

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