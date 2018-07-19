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    • Порты-миллионеры

    19.07.2018

    • По данным Dynamar, более одного миллиона TEU (с учетом груженых, порожних и трансшипмента) обработали в 2017 году 135 портов.

    Суммарный контейнерооборот портов-миллио

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