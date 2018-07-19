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    • Линии снимают рейсы

    19.07.2018

    • OOCL сообщил об отмене нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с сезонным изменением спроса.

    На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море снимаются рейсы на сервисах:

    • EM2 – рейс должен был выполнять контейнеровоз «COSCO Thailand» с прибытием в Циндао на 32 неделе 9 августа и в Ашдод на 36 неделе 4 сентября.

    На трейде Азия – Западное Средиземноморье:

    • WM3 – рейс должен был выполнять контейнеровоз «Tubul» с прибытием в Хор-Факкан на 30 неделе 26 июля и в Специю на 33 неделе 17 августа.
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