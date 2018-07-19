Линии снимают рейсы

OOCL сообщил об отмене нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с сезонным изменением спроса.

На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море снимаются рейсы на сервисах:

EM2 – рейс должен был выполнять контейнеровоз «COSCO Thailand» с прибытием в Циндао на 32 неделе 9 августа и в Ашдод на 36 неделе 4 сентября.

На трейде Азия – Западное Средиземноморье: