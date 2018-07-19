Линии снимают рейсы

OOCL сообщил об отмене нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с сезонным изменением спроса.
На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море снимаются рейсы на сервисах:
- EM2 – рейс должен был выполнять контейнеровоз «COSCO Thailand» с прибытием в Циндао на 32 неделе 9 августа и в Ашдод на 36 неделе 4 сентября.
На трейде Азия – Западное Средиземноморье:
- WM3 – рейс должен был выполнять контейнеровоз «Tubul» с прибытием в Хор-Факкан на 30 неделе 26 июля и в Специю на 33 неделе 17 августа.