Китайские поезда и российский бизнес

По итогам недавней поездки в Чунцин глава РЖД Олег Белозеров заявил, что «Российские железные дороги» заинтересованы в увеличении контейнерных перевозок между Китаем и Россией, а также транзита. О том, как строится ж/д доставка на этом направлении, каковы особенности, плюсы и минусы различных вариантов рассказывает Дмитрий Походенько, руководитель отдела «Китай» группы компаний AsstrA.

В развитии важнейшего логистического канала «Один пояс и один путь» железнодорожные перевозки играют все более значимую роль на транспортном маршруте Китай – Европа. Если раньше грузоотправители в 90% случаев выбирали морскую перевозку, как самую экономичную на этом трейд-лейне, то сейчас ж/д все больше «перетягивают одеяло» на себя. Ж/д перевозка становится привлекательной для грузовладельцев, во-первых, за счёт стимулирования увеличения грузопотоков – ряд провинций выделяют субсидии на их развитие, а также за счет того, что ж/д перевозка значительно сокращает временные расходы на доставку.

Если говорить о перевозках на Россию, то самым востребованным направлением является Китай – Москва. Однако другие регионы России также испытывают потребность в доставке грузов в короткие сроки. Сегодня есть над чем поработать для улучшения качества перевозок, например, срок перегрузки на пограничном переходе для обработки контейнеров на станции назначения. Если уменьшить ставку, конкуренция с морским транспортом обострится. Сейчас же она наблюдается только для дорогостоящих грузов.

У нашей компании есть сервисы, предоставляющие перевозки на маршруте Москва – Китай – Москва. Количество станций отправления в Китае постоянно увеличивается, это говорит о растущей потребности в данном направлении.

К перевозке железнодорожным транспортом мы принимаем практически любые грузы, например, поштучные (погрузка осуществляется механически или вручную, для перевозки используются закрытые контейнеры и вагоны), негабаритные и тяжеловесные (погрузка осуществляется краном, для перевозки используются открытые вагоны, транспортеры или платформы), а также навалочные и насыпные грузы (погрузка осуществляется без крепления и укладки, для перевозки используется адаптированный подвижной состав).

Грузовые вагоны и железнодорожные контейнеры имеют множество разновидностей и модификаций. Надо понимать, что есть разные виды перевозок: контейнерные, вагонные и перевозки ускоренными поездами. Для выбора определяющими являются географический принцип и тип груза.

Вагоны следуют по двум основным маршрутам: северному (через Забайкальск) и южному (через Казахстан). Вагонные перевозки в Европу, на мой взгляд, себя не оправдывают. Например, Китай – Достык, граница, перегрузка из вагона в вагон, Достык – Брест, граница, перегрузка из вагона в вагон – 55 дней. Это дольше перевозки морем и к тому же дороже. Возить вагонами можно в Казахстан и Среднюю Азию, реже на Урал или в Подмосковье.

Если говорить о контейнерах, то здесь процесс налажен хорошо – грузы ездят стабильно. Цены и сроки по сравнению с морем для клиента оптимальные. Возят, как правило, в 40', реже в 20'. Если речь идет о 20-футовых контейнерах, их должно быть как минимум два. Возить можно практически все: есть рефконтейнеры, танк-контейнеры. Для грузов с температурным режимом есть рефконтейнеры.

ADR-грузы не принимаются, как и товары, составная часть которых подпадает под класс опасности, например, литиевые батареи. Объясняется этот запрет случаями возгорания и взрывов на станциях. Кроме полных контейнеров мы возим и сборные грузы.

Ускоренные поезда изначально появились как поезда для крупных европейских производителей, основные точки производства у которых располагались в Китае, то есть фактически это были международные частные ж/д линии. Уже после появились поезда массового пользования.

Почему поезда считаются ускоренными? В зависимости от станции отправления и станции назначения, например, из Чэньчжоу до Малашевиче, Гамбурга, Варшавы время доставки от станции до станции составляет 12-16 дней. Важно знать, что УКП прибывает на территориальную часть страны, то есть не тратится время на обработку груза в порту. Но в УКП есть свои особенности. Все станции в Китае, с которых отправляются ускоренные поезда, отличаются не только расписанием, но и стоимостью. Здесь четко проявляется «китайский характер» бизнеса: нет единой цены, у разных продавцов одна и та же услуга может отличаться по цене в полтора, если не в два раза.

Стоимость перевозки ускоренным поездом дороже, чем морским транспортом, но дешевле чем авиа. УКП – решение не для всех. Этот сервис мы предлагаем тем клиентам, для которых важна работа капитала. Которые не могут позволить себе простоев в производстве или длительную доставку.

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