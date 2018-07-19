Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Китайские поезда и российский бизнес

    19.07.2018

    • По итогам недавней поездки в Чунцин глава РЖД Олег Белозеров заявил, что «Российские железные дороги» заинтересованы в увеличении контейнерных перевозок между Китаем и Россией, а также транзита. О том, как строится ж/д доставка на этом направлении, каковы особенности, плюсы и минусы различных вариантов рассказывает Дмитрий Походенько, руководитель отдела «Китай» группы компаний AsstrA. 

    Китайские поезда и российский бизнесВ развитии важнейшего логистического канала «Один пояс и один путь» железнодорожные перевозки играют все более значимую роль на транспортном маршруте Китай – Европа. Если раньше грузоотправители в 90% случаев выбирали морскую перевозку, как самую экономичную на этом трейд-лейне, то сейчас ж/д все больше «перетягивают одеяло» на себя. Ж/д перевозка становится привлекательной для грузовладельцев, во-первых, за счёт стимулирования увеличения грузопотоков – ряд провинций выделяют субсидии на их развитие, а также за счет того, что ж/д перевозка значительно сокращает временные расходы на доставку.  

    Если говорить о перевозках на Россию, то самым востребованным направлением является Китай – Москва. Однако другие регионы России также испытывают потребность в доставке грузов в короткие сроки. Сегодня есть над чем поработать для улучшения качества перевозок, например, срок перегрузки на пограничном переходе для обработки контейнеров на станции назначения. Если уменьшить ставку, конкуренция с морским транспортом обострится. Сейчас же она наблюдается только для дорогостоящих грузов. 

    У нашей компании есть сервисы, предоставляющие перевозки на маршруте Москва – Китай – Москва. Количество станций отправления в Китае постоянно увеличивается, это говорит о растущей потребности в данном направлении.  

    К перевозке железнодорожным транспортом мы принимаем практически любые грузы, например, поштучные (погрузка осуществляется механически или вручную, для перевозки используются закрытые контейнеры и вагоны), негабаритные и тяжеловесные (погрузка осуществляется краном, для перевозки используются открытые вагоны, транспортеры или платформы), а также навалочные и насыпные грузы (погрузка осуществляется без крепления и укладки, для перевозки используется адаптированный подвижной состав). 

    Грузовые вагоны и железнодорожные контейнеры имеют множество разновидностей и модификаций. Надо понимать, что есть разные виды перевозок: контейнерные, вагонные и перевозки ускоренными поездами. Для выбора определяющими являются географический принцип и тип груза. 

    Вагоны следуют по двум основным маршрутам: северному (через Забайкальск) и южному (через Казахстан). Вагонные перевозки в Европу, на мой взгляд, себя не оправдывают. Например, Китай – Достык, граница, перегрузка из вагона в вагон, Достык – Брест, граница, перегрузка из вагона в вагон – 55 дней. Это дольше перевозки морем и к тому же дороже. Возить вагонами можно в Казахстан и Среднюю Азию, реже на Урал или в Подмосковье. 

    Если говорить о контейнерах, то здесь процесс налажен хорошо – грузы ездят стабильно. Цены и сроки по сравнению с морем для клиента оптимальные. Возят, как правило, в 40', реже в 20'. Если речь идет о 20-футовых контейнерах, их должно быть как минимум два. Возить можно практически все: есть рефконтейнеры, танк-контейнеры. Для грузов с температурным режимом есть рефконтейнеры. 

    ADR-грузы не принимаются, как и товары, составная часть которых подпадает под класс опасности, например, литиевые батареи. Объясняется этот запрет случаями возгорания и взрывов на станциях. Кроме полных контейнеров мы возим и сборные грузы. 

    Ускоренные поезда изначально появились как поезда для крупных европейских производителей, основные точки производства у которых располагались в Китае, то есть фактически это были международные частные ж/д линии. Уже после появились поезда массового пользования. 

    Почему поезда считаются ускоренными? В зависимости от станции отправления и станции назначения, например, из Чэньчжоу до Малашевиче, Гамбурга, Варшавы время доставки от станции до станции составляет 12-16 дней. Важно знать, что УКП прибывает на территориальную часть страны, то есть не тратится время на обработку груза в порту. Но в УКП есть свои особенности. Все станции в Китае, с которых отправляются ускоренные поезда, отличаются не только расписанием, но и стоимостью. Здесь четко проявляется «китайский характер» бизнеса: нет единой цены, у разных продавцов одна и та же услуга может отличаться по цене в полтора, если не в два раза. 

    Стоимость перевозки ускоренным поездом дороже, чем морским транспортом, но дешевле чем авиа. УКП – решение не для всех. Этот сервис мы предлагаем тем клиентам, для которых важна работа капитала. Которые не могут позволить себе простоев в производстве или длительную доставку. 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

     

    268
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    FESCO Дальний ВостокКонтейнерные перевозкиНавигацияЧукотка 30.05.2018 Чукотская навигация FESCO
    Начнетcя на неделю раньше, чем обычно
    0
    2018Ж/д перевозкиЯнварь 07.02.2018 ОЖД увеличила погрузку
    По оперативным данным Октябрьской железной дороги, погрузка в границах ОЖД за первый месяц 2018 года составила 8 млн […]
    0
    2017Контейнерные перевозкиКонтейнерооборотПортыРейтинг 19.07.2018 Порты-миллионеры
    Большой порт Санкт-Петербург поднялся в рейтинге на две строчки
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Ж/д перевозкиКонференцияРоттердам 12.07.2018 Локомотивы отремонтируют не отходя от порта
    Администрация порт Роттердам подписала с Locomotive Workshop Rotterdam (LWR), совместным предприятием Siemens Mobility и Mitsui Rail Capital Europe […]
    0
    2018АпрельВнешняя торговляИмпортКитайМартФевральЭкспортЯнварь 29.05.2018 Импорт и экспорт Китая
    По итогам января-апреля
    0 Только для подписчиков SeaNews
    FESCO КазахстанКитайконтейнерный сервис 05.07.2018 Новый жд сервис FESCO
    Из Красноярска в Китай через Казахстан
    0
    Дальний ВостокЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездМоскваПасифик Лоджистик 05.06.2018 Новый контейнерный поезд «Пасифик Лоджистик»
    Ушел с терминала в Москву 2 июня
    0
    AsstrAБольшой порт Санкт-Петербург Порты 04.07.2018 Портовое сообщество: за и против
    Идея создания сообщества отвечает современным тенденциям по позиционированию портов как единого узла транспортной инфраструктуры в регионе.
    0
    Ж/д перевозкиМультимодальный сервисНефтехимияРЖД ЛогистикаТанк-контейнер 07.06.2018 Мультимодальный маршрут для нефтехимии
    Из России в Армению в танк-контейнерах
    0
    2018Ж/д перевозкиЖелезная дорогаКонтейнерные перевозкиМартРЖД ЛогистикаФевральФинансыЯнварь 29.05.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль в 4 раза
    Даже больше, чем в 4 раза
    0
    HeavyliftКитайНегабаритРЖД Логистика 05.03.2018 Негабарит на flatrack’e
    Для завода БазэлЦемента из Китая через Петербург
    0
    ДаляньКитайМДПНовосибирскРоссия 22.05.2018 Из Даляня в Новосибирск по книжке МДП
    Колонна тестового автопробега по маршруту Далянь – Новосибирск пересекла границу и въехала на территорию России, сообщает пресс-служба Минтранса. […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    19.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29, 2018
    18.07.2018 Зебрюгге растет на ро-ро, СПГ и контейнерах
    18.07.2018 Украинские порты снизили перевалку
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.07.2018 Zim будет работать вместе с 2M
    19.07.2018 Порты-миллионеры
    18.07.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    17.07.2018 ТЕУсы ТрансКонтейнера
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    16.07.2018 «ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД