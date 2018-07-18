Stena Line реализует опцион

Stena Line приняла решение реализовать опцион на строительство двух паромов серии E-Flexer. По информации компании, сдача их в эксплуатацию ожидается в 2022 году. Кроме того, Stena RoRo заключила опционное соглашение на строительство еще четырех судов серии E-Flexer, которые будут построены на китайском верфи Avic Weihai Shipyard.

«Мы прогнозируем увеличение спроса в Северной Европе, и наши новые суда хорошо впишутся в ожидаемое развитие рынка. На данном этапе мы не определились, на каком маршруте будут задействованы два новых судна? и рассматриваем несколько вариантов», – сказал CEO Stena Line Никлас Мортенсон.

Два новых парома серии E-Flexer будут больше, чем уже построенные три судна этой серии. Их длина составит 240 м, грузовая палуба – 3 600 линейных метров против 215 м и 3 100 линейных метром предыдущих паромов соответственно.

Всего на верфи Avic Weihai Shipyard построят восемь судов для Stena. Планируется, что первый паром будет задействован на маршруте Холихед – Дублин, еще два – на сервисе между Ливерпулем и Белфастом. Еще три судна Stena RoRo отдаст во фрахт третьим паромным операторам.