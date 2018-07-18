NYK Group открывает СП в Индии

NYK Auto Logistics India (NALI), дочерняя компания NYK Group, подписала соглашение с индийской Adani Logistics (ALL) о создании совместного предприятия, специализирующееся на транспортировке готовых авто по железной дороге.

В настоящее время NALI предоставляет комплексные услуги по транспортировке готовых автомобилей в Индии, включая внутренние перевозки трейлерами, от заводов по производству автомобилей до портов и автосалонов.

ALL, дочерняя компания индийского финансового конгломерата Adani Group, осуществляет широкий спектр деятельности, связанной с портовыми операциями в Индии и других странах, в том числе с перевозкой автомобилей по железной дороге.

В NYK Group рассчитывают, что новая компания удовлетворит растущий спрос на внутреннем рынке.