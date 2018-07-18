ФАС одобрила ценовую политику Global Ports

Global Ports Investments сообщила, что Федеральная антимонопольная служба подтвердила исполнение компанией условий ранее вынесенного Службой предписания, в том числе требований к ценовой политике российских терминалов группы.

«ФАС России официально подтвердила Группе Global Ports факт соответствия требованиям вынесенного Службой предписания, определив, что действия, предпринимаемые терминалами Группы в отношении расчетов за оказываемые услуги, выполняются в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенных в декабре 2017 г. мировых соглашений. Тарифы на стивидорные услуги российских портов продолжают оставаться рыночными и не регулируются, таким образом, Global Ports сохраняет возможность менять тарифную политику и структуру тарифов в случае любых существенных изменений в отрасли или в макроэкономических условиях», – говорится в сообщении группы.

С учетом полученного подтверждения компании группы Global Ports планируют отозвать из Арбитражного суда г. Москвы соответствующий иск.