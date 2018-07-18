Украинские порты снизили перевалку

По информации Администрации морских портов Украины, в первом полугодии 2018 года морские порты страны перевалили 63,8 млн тонн грузов – на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Снижение грузооборота произошло по двум основным видам грузов – зерну и руде. Уменьшение экспортной перевалки зерновых на 10,3%, поясняют в АМПУ, было вызвано снижением торговой активности в межсезонье и высоким уровнем конкуренции. Рост объема перевалки зерновых в украинских портах традиционно начинается с июля.

Снижение объема экспорта руды г. составило 26,5%. Наибольший спад перевалки руды в целом отмечается в морском порту Южный на двух терминалах – «ТИС-Руда» (-34,9%) и ГП «ЮМТП» (-20,8%). Причиной спада, по информации АМПУ, является острая нехватка подвижного состава (локомотивов и вагонов), предоставляемых Укрзализныцей.

Перевалка экспортных грузов составила 46,1 млн тонн, на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший прирост показали черные металлы 8,1 млн тонн (+16,5%), из них: 4,8 млн тонн — металлопрокат (+3%) и 1,6 млн тонн – чугун (+66,5%).

Перевалка импортных грузов выросла на 18,7% и составила почти 11 млн тонн. Позитивную динамику в импорте показали руда, перевалка которой составила 3,7 млн тонн – на 19,7% больше, чем годом ранее, и уголь – 2,8 млн тонн (+10,7%).

Грузооборот транзитных грузов вырос на 7,9% до 5,8 млн тонн. При этом, отмечают в АМПУ, намечается падение транзитных поставок угля, так как отгрузки в адрес украинских портов в последние три месяца не осуществляются.

Перевалка контейнеров, по данным АМПУ, увеличилась на 11% и составила 391 тыс. TEU.

Всего с начала 2018 года морские порты Украины обработали 5848 судов, на 3,1% больше аналогичного показателя 2017 года.