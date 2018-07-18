Зебрюгге растет на ро-ро, СПГ и контейнерах

Грузооборот порта Зебрюгге по итогам первого полугодия составил 19,5 млн тонн – на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По информации Администрации порта, рост произошел в перевалке ро-ро грузов, налива и контейнерных грузов. Снизились объемы сухих грузов и breakbulk’а.

Суммарный оборот ро-ро грузов составил 8 млн тонн, на 9,3% больше, чем годом ранее. Увеличились грузопотоки на британском направлении (+1,9%), ирландском (+9,1%), скандинавском (+4,2%) и южноевропейском (+23,6%).

Перевалка новых автомобилей через Зебрюгге составила в первом полугодии почти 1,46 млрд единиц, на 2% больше, чем годом ранее.

Оборот контейнерных грузов увеличился на 6,1% до 7,7 млн тонн.

Перевалка наливных грузов выросла на 15,1% до 2,5 млн тонн, в основном за счет увеличения объемов сжиженного природного газа.

Оборот сухих грузов сократился на 11,2% до 651,7 тыс. тонн, breakbulk’а – на 29,1% до 536,6 тыс. тонн.