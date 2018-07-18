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    • Единственная в Приморском крае

    18.07.2018

    • Мы продолжаем цикл материалов, посвященных Дальнему Востоку, и познакомим вас сегодня с единственной в Приморском крае женщиной-капитаном буксира.

    Она работает во Владивостокском морском торговом порту. Ее имя – Оксана Спивак. Она – капитан буксира «Персей», рассказали SeaNews в порту во время поездки во Владивосток.

    Оксана пришла в порт в октябре прошлого года и очень быстро влилась в коллектив: «Коллеги приняли меня очень хорошо, со всей душой. Во время стажировки не возникало проблем: всегда помогали и объясняли все мелочи. Я благодарна людям, которые поддержали и поверили в меня».

    По словам Оксаны, каждый буксир похож на маленькое государство со своими правилами и традициями. «Экипаж у меня замечательный: я – капитан, механик и матрос. В сложных ситуациях, когда работу затрудняет сильный ветер или густой туман, мы слаженно работаем всей командой: стоим на мостике и в шесть глаз смотрим в море. Вообще в порту все большие профессионалы и каждую вахту чему-то учишься у коллег. И главное, что хочется учиться! Хочется быть одной из лучших!»

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