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    • Домашняя выставка техники Liebherr

    18.07.2018

    • 10-11 июля на территории ремонтно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» в Одинцове прошла выставка, приуроченная к полуфиналу чемпионата мира по футболу

    10 и 11 июля компания «Либхерр-Русланд» провела выставку техники на территории ремонтно-складского комплекса в городе Одинцово Московской области.

    Как рассказали SeaNews в компании, мероприятие было приурочено к проведению полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу и прошло под слоганом «Liebherr играет в команде».

    Выставка, собравшая 1500 человек, стала центром обсуждения ключевых вопросов между заказчиками и сотрудниками компании. На мероприятии также присутствовали журналисты и представители производственных предприятий группы компаний Liebherr.

    В ходе экскурсий и ознакомительного тура по территории ремонтно-складского комплекса гостям продемонстрировали новинки и флагманские модели землеройной, крановой, перевалочной, портовой и строительной техники, компоненты собственного производства Liebherr и продукцию департамента холодильного и морозильного оборудования.

    Ремонтно-складской комплекс ООО «Либхерр-Русланд» в Одинцове был открыт в 2010 году. На сегодняшний день это один из трех крупных сервисных центров и один из более чем 40 филиалов компании по всей стране. Комплекс оснащен оборудованием для полного обслуживания техники. Расположенный на его территории склад позволяет хранить то количество комплектующих и расходных элементов, которое необходимо для оперативного снабжения заказчиков.

    Компания также располагает двумя предприятиями в городе Дзержинске Нижегородской области. ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород» выпускает компоненты для аэрокосмической отрасли. В программу производства завода «Либхерр-Нижний Новгород» входят элементы стальных конструкций для землеройной техники и башенных кранов, поставляемые на предприятия группы компаний Liebherr в Европе. Завод «Либхерр-Нижний Новгород» также является центром программы восстановления компонентов в России, обеспечивающим оперативную замену важнейших узлов и агрегатов на промышленно восстановленные.

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