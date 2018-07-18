Домашняя выставка техники Liebherr

10-11 июля на территории ремонтно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» в Одинцове прошла выставка, приуроченная к полуфиналу чемпионата мира по футболу

10 и 11 июля компания «Либхерр-Русланд» провела выставку техники на территории ремонтно-складского комплекса в городе Одинцово Московской области.

Как рассказали SeaNews в компании, мероприятие было приурочено к проведению полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу и прошло под слоганом «Liebherr играет в команде».

Выставка, собравшая 1500 человек, стала центром обсуждения ключевых вопросов между заказчиками и сотрудниками компании. На мероприятии также присутствовали журналисты и представители производственных предприятий группы компаний Liebherr.

В ходе экскурсий и ознакомительного тура по территории ремонтно-складского комплекса гостям продемонстрировали новинки и флагманские модели землеройной, крановой, перевалочной, портовой и строительной техники, компоненты собственного производства Liebherr и продукцию департамента холодильного и морозильного оборудования.

Ремонтно-складской комплекс ООО «Либхерр-Русланд» в Одинцове был открыт в 2010 году. На сегодняшний день это один из трех крупных сервисных центров и один из более чем 40 филиалов компании по всей стране. Комплекс оснащен оборудованием для полного обслуживания техники. Расположенный на его территории склад позволяет хранить то количество комплектующих и расходных элементов, которое необходимо для оперативного снабжения заказчиков.

Компания также располагает двумя предприятиями в городе Дзержинске Нижегородской области. ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород» выпускает компоненты для аэрокосмической отрасли. В программу производства завода «Либхерр-Нижний Новгород» входят элементы стальных конструкций для землеройной техники и башенных кранов, поставляемые на предприятия группы компаний Liebherr в Европе. Завод «Либхерр-Нижний Новгород» также является центром программы восстановления компонентов в России, обеспечивающим оперативную замену важнейших узлов и агрегатов на промышленно восстановленные.