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    • В ТМТП избрали председателя совета директоров

    18.07.2018

    • 16 июля 2018 года состоялось первое после проведения годового собрания акционеров заседание Совета директоров АО «Туапсинский морской торговый порт». По информации компании, по итогам заседания председателем Совета директоров был избран Олег Букин.

    О.Букин – выпускник Московского ордена Трудового Красного знамени института управления им. С.Орджоникидзе (специальность – «Организация управления на транспорте»».

    С 2009 по 2012 гг. – генеральный директор Т.A. Management (ООО «Управление транспортными активами»), управляющей компании транспортной группы UCL Holding.

    С 2012 по 2018 гг. – генеральный директор, Председатель правления АО «Первая Грузовая Компания».

    С 2018 года занимается стратегией развития всей транспортной группы UCL Holding.

    Председатель Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»).

    Заместитель председателя совета директоров АО «Первая Грузовая Компания».

    Член Совета директоров ПАО «Северо-Западное пароходство».

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