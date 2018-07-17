Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Panalpina идет в Южную Африку

    17.07.2018

    • Panalpina купит мажоритарный пакет в южноафриканской Skyservices, специализирующейся на экспортной логистике скорпорта.

    Как сообщили SeaNews в компании, договоренность о купле продаже была достигнута 16 июля. Финансовые детали сделки стороны не разглашают.

    «Приобретение Skyservices позволит нам в сжатые сроки стать одним из ведущих игроков на южноафриканском рынке перевозки скоропортящихся грузов, – сказал CEO Panalpina Штефан Карлен. – Основной экспортный грузопоток компании идет в Лондон, Амстердам и Франкфурт. Учитывая стратегическую роль, которую играет Южная Африка на глобальном рынке скорпорта, вполне логично, что мы решили усилить свое присутствие в этом регионе».

    На долю скоропорта приходит до 40% всего южноафриканского экспорта, отправляемого воздушным путем. Основная номенклатура – цветы, фрукты, овощи, ягоды, мясо и рыба. Основные направления поставок, которые обслуживает Skyservices, – Великобритания, Нидерланды, Германия, ОАЭ и США.

    Skyservices работает на рынке с 2000 года, собственниками компании являются трое ее топ-менеджеров. Один из них, Бернд Юлихер, продолжит руководить компанией после закрытия сделки. Штат состоит из 52 человек.

    Головной офис Skyservices расположен в аэропорту Йоханнесбурга, там компания оперирует складом площадью 2 тыс. кв. м, плюс у Skyservices работает отделение в аэропорту Кейптауна (площадь склада там – 1,7 тыс. кв. м).

    Как уточнил Ш.Карлен, грузы Panalpina на Южную Африку, которые не являются скоропортом, уточнил он, по-прежнему будет обрабатывать агент компании, Bidvest Panalpina.

    Напомним, в последнее время Panalpina сообщила о приобретении нескольких других специалистов в области логистики скорпорта – в Аргентине, Германии и Голландии

    Фото: Шэрон Анг, Pixabay

    58
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ЛогистикаПроектРосАгроМаркетСкладская логистика 28.05.2018 Первый в сети
    FM Logistic станет официальным логистическим провайдером сети оптово-распределительных центров холдинга «РосАгроМаркет» для продукции категории fresh
    0
    DHLFashion-индустрияЛогистикаСоглашениеСотрудничество 07.06.2018 Русские сезоны DHL Express
    DHL Express и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» намерены сотрудничать в сфере продвижения российских дизайнеров на […]
    0
    DHLАвиаперевозкиЭкспресс-доставка 16.07.2018 DHL покупает самолеты
    DHL Express заказала 14 новых грузовых самолетов Boeing 777. Еще 7 воздушных судов – в опционе. По информации […]
    0
    ITSeaDataЛогистика 24.04.2018 Ключевой фактор эффективности при оказании логистических услуг
    Взгляд со стороны компании-автоматизатора на проблемы и решения в сфере транспортной логистики
    0
    Coca-ColaАутсорсингЛогистика 11.04.2018 Логистика собственными силами или аутсорсинг: что выбрать?
    Как и в любом другом важном для бизнеса решении, у обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Я считаю, что нужен баланс.
    0
    M&AUnifeederСлияния и поглощения 12.01.2018 Unifeeder снова продают?
    По неподтвержденной на данный момент информации, мажоритарный акционер Unifeeder, инвестиционная компания Nordic Capital Fund, готова расстаться с долей в линии.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    FM LogisticИнновацииЛогистикаЭлектронный документооборот 03.07.2018 FM Logistic протестировал электронную транспортную накладную
    FM Logistic одним из первых на логистическом рынке протестировал электронную транспортную накладную. В мае этого года компания провела […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиБудапештВенгрия 28.06.2018 AirBridgeCargo будет летать в Будапешт
    Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» открывает новое направление перевозок – Будапешт.  Как сообщили SeaNews в компании, рейс будет выполняться два раза […]
    0
    АвиаперевозкиВолга-ДнепрНазначения 23.03.2018 Назначение в «Волге-Днепр»
    Коммерческим директором Volga-Dnepr UK, единого глобального центра по продажам чартерных грузовых перевозок авиакомпании «Волга-Днепр», назначен Тони Бокхэм. Как […]
    0
    AirBridgeCargoАвиаперевозки 23.01.2018 AirBridgeCargo увеличила объем перевозок
    Объем перевозок грузов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» увеличился по итогам 2017 года на 13% и составил более 700 тыс. тонн. […]
    0
    HeavyliftАвтоперевозкиЛогистикаНегабаритРЖД Логистика 13.07.2018 Негабарит для геологов
    «РЖД Логистика» организовала автологистику
    0
    Global PortsM&AСлияния и поглощенияСухой портТрансКонтейнерФАС 16.07.2018 «ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»
    Федеральная антимонопольная служба разрешил «ТрансКонтейнеру» купить «Логистику-Терминал», подтвердили SeaNews в «ТрансКонтейнере». «Федеральная антимонопольная служба в ходе судебного разбирательства […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27
    13.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27
    13.07.2018 WW Ocean перевозит автомобильный завод
    13.07.2018 Негабарит для геологов
    13.07.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2018 ТЕУсы ТрансКонтейнера
    16.07.2018 Лучшее полугодие
    16.07.2018 «ТрансКонтейнеру» разрешили купить «Логистику-Терминал»
    16.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 28, 2018
    13.07.2018 Unifeeder добавил судно
    12.07.2018 Top-25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД