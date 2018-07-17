Panalpina идет в Южную Африку

Panalpina купит мажоритарный пакет в южноафриканской Skyservices, специализирующейся на экспортной логистике скорпорта.

Как сообщили SeaNews в компании, договоренность о купле продаже была достигнута 16 июля. Финансовые детали сделки стороны не разглашают.

«Приобретение Skyservices позволит нам в сжатые сроки стать одним из ведущих игроков на южноафриканском рынке перевозки скоропортящихся грузов, – сказал CEO Panalpina Штефан Карлен. – Основной экспортный грузопоток компании идет в Лондон, Амстердам и Франкфурт. Учитывая стратегическую роль, которую играет Южная Африка на глобальном рынке скорпорта, вполне логично, что мы решили усилить свое присутствие в этом регионе».

На долю скоропорта приходит до 40% всего южноафриканского экспорта, отправляемого воздушным путем. Основная номенклатура – цветы, фрукты, овощи, ягоды, мясо и рыба. Основные направления поставок, которые обслуживает Skyservices, – Великобритания, Нидерланды, Германия, ОАЭ и США.

Skyservices работает на рынке с 2000 года, собственниками компании являются трое ее топ-менеджеров. Один из них, Бернд Юлихер, продолжит руководить компанией после закрытия сделки. Штат состоит из 52 человек.

Головной офис Skyservices расположен в аэропорту Йоханнесбурга, там компания оперирует складом площадью 2 тыс. кв. м, плюс у Skyservices работает отделение в аэропорту Кейптауна (площадь склада там – 1,7 тыс. кв. м).

Как уточнил Ш.Карлен, грузы Panalpina на Южную Африку, которые не являются скоропортом, уточнил он, по-прежнему будет обрабатывать агент компании, Bidvest Panalpina.

Напомним, в последнее время Panalpina сообщила о приобретении нескольких других специалистов в области логистики скорпорта – в Аргентине, Германии и Голландии.

Фото: Шэрон Анг, Pixabay