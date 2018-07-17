Убыток в море, прибыль в авиа

Panalpina опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2018 года.

Выручка группы увеличилась на 10,8% до 2,9 млрд швейцарских франков (2,9 млрд долларов), валовая прибыль – на 10,6% до 744,4 млн франков (744,3 млн долларов).

Показатель EBITDA вырос в 2,2 раза и составил 137,2 млн франков (137,2 млн долларов).

Операционная прибыль увеличилась на 30,4% до 54,7 млн франков (54,7 млн долларов), прибыль до вычета налога на прибыль – на 17,1% до 49,4 млн франков (49,4 млн долларов).

Чистая прибыль за полугодие составила 36,1 млн франков (36,1 млн долларов) – на 20,6% больше, чем годом ранее.

Объемы морских перевозок сократились на 3%, главным образом за счет окончания действия контракта, обеспечивавшего большой грузопоток. При этом валовая прибыль с одного TEU выросла на 6% до 299 франков (299 долларов), в результате валовая прибыль в сегменте Ocean Freight увеличилась на 2,9% до 220,9 млн франков (220,9 млн долларов). Операционный убыток по сегменту составил в первом полугодии 5,5 млн франков (5,5 млн долларов), в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, второй квартал Ocean Freight закончил с операционной прибылью.

Объем авиаперевозок в первом полугодии увеличился на 3%. Валовая прибыль с тонны груза выросла на 16% до 725 франков (725 долларов), валовая прибыль по сегменту Air Freight составила 354,7 млн франков (354,7 млн долларов) – на 20,4% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 36,6% до 53,4 млн франков (53,4 млн долларов).

В сегменте Logistics валовая прибыль увеличилась на 3% до 168,8 млн франков (168,8 млн долларов), операционная прибыль – на 25,9% до 6,8 млн франков (6,8 млн долларов).