ТЕУсы ТрансКонтейнера

«ТрансКонтейнер» опубликовал предварительные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года в сравнении с общерыночными показателями.

По данным компании, российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок во втором квартале продолжает демонстрировать устойчивый рост. Объемы перевозок выросли в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 11,9% и составили 1 060 тыс. TEU. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 19,9%, главным образом за счет роста объемов экспорта и транзита.

Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка «ТрансКонтейнера» (включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц) вырос на 4,8% до 458 тыс. TEU за счет продолжающегося роста международных перевозок, который составил 13,1%. В том числе экспорт увеличился на 13,9%, импорт – на 5,4%, транзит – на 29,7%.

Снижение объемов перевозок во внутреннем сообщении на 2,8% в компании объясняют сокращением объемов перевозок порожних контейнеров на 9,5% за счет оптимизации порожних пробегов. Кроме того, в условиях дефицита подвижного состава при быстро растущих объемах транзитных перевозок было произведено частичное перераспределение вагонного парка в пользу международного сообщения.

Объем контейнерных перевозок на платформах «ТрансКонтейнера» вырос по итогам второго квартала на 6,8% до 434 тыс. TEU, объем доходных перевозок – на 7,1% до 376 тыс. TEU.

В первом полугодии объем железнодорожных контейнерных перевозок на российском рынке увеличился на 12,1% и составил 2 065 тыс. TEU. Рост наблюдался по всем направлениям: внутренние перевозки увеличились на 2,8%, экспорт вырос на 18,1%, импорт – на 19,3% и транзит – на 28,5%.

Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка «ТрансКонтейнера» в первом полугодии увеличился на 3,8% и составил 893 тыс. TEU – главным образом за счет роста экспортных и транзитных перевозок. Объем контейнерных перевозок на платформах компании вырос на 5,9% до 848 тыс. TEU, объем доходных перевозок – на 6,3% до 724 тыс. TEU.

Объем терминальной переработки контейнеров во втором квартале сократился на 3,1% к уровню прошлого года и составил 322 тыс. TEU. По итогам первого полугодия объем терминальной переработки контейнеров снизился на 2,9% до 604 тыс. TEU. Отставание роста объемов терминальной переработки компании от общей динамики контейнерного рынка в «ТрансКонтейнере» объясняют существенным ростом объемов транзитных перевозок, который оказывает ограниченное влияние на объемы терминальной переработки на сети РЖД, и продолжающимся ростом контейнерных перевозок с использованием собственных подъездных путей производителей.