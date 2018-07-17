Теперь и официально

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    17.07.2018

    • Hapag-Lloyd на терминале DP World London Gateway провел официальную церемонию имянаречения своего нового контейнеровоза вместимостью 15 тыс. TEU. Судно, работающее на СПГ, получило название «Afif».

    «Мы рады снова, спустя 20 лет, провести официальную церемонию имянаречения в Великобритании, – отметил COO Hapag-Lloyd Энтони Фирмин. – «Afif» в три раза больше «London Express», который получил название в Саутгемптоне в 1998 году».

    Построенный в 2017 году «Afif» входит в серию из 10 контейнеровозов, второй по величине во флоте Hapag-Lloyd. Судно было построено для United Arab Shipping Lines (UASC), которую Hapag-Lloyd приобрел в мае 2017 года.

    «Afif» задействован на сервисе FE4 между портами Азии и Северной Европы. Из Саутгемптона судно отправится в Янтьян, Шанхай, Пусан и Нинбо, оттуда вернется в Европу.

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